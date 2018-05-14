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Степанов: в 1/4 Дания — единственный вариант для России, канадцы и финны сильнее

Степанов: в 1/4 Дания — единственный вариант для России, канадцы и финны сильнее
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Двукратный обладатель Кубка Гагарина Александр Степанов поделился мнением о наиболее подходящем сопернике по четвертьфиналу для сборной России.

«Кошечкин или Шестёркин? Мне кажется, что ставку нужно сделать на Василия, потому что у него больше опыта. Он уже доказал своей стабильностью, что может выигрывать и не пропускать. В предстоящей игре со шведами нам нужно сделать акцент на своей обороне и меньше давать сопернику играть в своей зоне. Но в то же время нужно и самим создавать опасные моменты и реализовывать их.

Думаю, что из тройки соперников Дания — Канада — Финляндия датчане — это единственный вариант для нас. Остальные соперники выглядят сильнее, у них больше талантливых ребят. Хотя Дания неплохо играет на домашнем чемпионате», — сказал Степанов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

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