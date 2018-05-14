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Нисканен: Овечкину стало намного легче, когда «Вашингтон» прошёл второй раунд

Нисканен: Овечкину стало намного легче, когда «Вашингтон» прошёл второй раунд
Хоккей / НХЛ

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Мэтт Нисканен поделился мнением об успешной игре в плей-офф своего партнёра по команде, нападающего Александра Овечкина.

«Я думаю, что Овечкину стало значительно легче, когда мы прошли второй раунд. Победа над „Питтсбургом“ очень много для него значила. Мы её заслужили. Мы все очень рады ей», — приводит слова Нисканена официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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