Турнирное положение в группе А: Россия и Швеция оспорят первое место

Сегодня, 15 мая, в Копенгагене состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче померятся силами сборные Швейцарии и Франции, во втором — Беларуси и Словакии, а в заключительном матче группового турнира сборная России сыграет со Швецией в матче за первое место в группе A.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

По итогам матчей, состоявшихся 14 мая, лидерство в группе А сохранила за собой сборная Швеции (17 очков в 6 матчах). Второе место продолжает занимать команда России (16 очков в 6 играх), следом располагаются сборные Чехии (15 очков после 7 игр) и Швейцарии — 9 очков после 6 матчей. Команды Словакии (9 очков в 6 играх) и Франции (6 очков в 6 матчах) пока не попадают в зону, которая позволяет сыграть в плей-офф ЧМ-2018. Покинет элитный дивизион сборная Беларуси, проигравшая все шесть своих матчей на турнире. Впервые за 14 лет место в топ-дивизионе сохранила Австрия, набравшая 4 очка в 7 играх.

Турнирное положение в группе A на ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»

Победитель матча Россия — Швеция займёт первое место в своей группе и сыграет в четвертьфинале с командой, занявшей четвёртое место в группе B. Швейцария, Словакия и Франция определят последнего участника стадии плей-офф из группы A.