Турнирное положение в группе В: Латвия лишит Данию плей-офф?

Сегодня, 15 мая, в Хернинге состоятся очередные матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею 2018 года. В первом матче встретятся сборные Финляндии и США, во втором Канады и Германии, а в заключительном матче Латвия и Дания определят последнего участника стадии плей-офф.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сборная США по итогам шести встреч сохранила первую позицию (16 очков в 6 матчах). Команда Финлядии отстаёт от лидера группы на три очка. За ними располагается сборная Канады с 12 очками после 6 матчей. Замыкают четвёрку лучших хозяева турнира — датчане — 11 очков в 6 матчах. Всего на один балл от Дании отстаёт команда Латвии (10 очков после 6 игр). В очной игре команды определят последнего участника плей-офф.

Турнирное положение в группе B на ЧМ-2018 по хоккею Фото: «Чемпионат»

Подопечные Лаури Марьямяки на данный момент занимают промежуточное второе место, однако по итогам группового раунда могут занять только четвёртое место. Это произойдёт в случае поражения Финляндии в заключительном матче группового раунда от США, а также побед Дании над Латвией, а Канады над Германией соответственно. В этом случае финны в соперники получат в первом раунде плей-офф победителя группы A — Швецию или Россию.