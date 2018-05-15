Рябков: бюджет «Автомобилиста» был увеличен, когда договорились с Доусом

Директор «Автомобилиста» Максим Рябков прокомментировал подписание контракта с одним из лучших снайперов в истории КХЛ Найджелом Доусом.

«Бюджет оставался практически тем же, пока нам не удалось договориться с Найджелом Доусом. В масштабах КХЛ это, безусловно, человек из ряда вон выходящий. Когда появилась возможность привлечь его в «Автомобилист», мы постарались увеличить финансирование. Спасибо нашим акционерам Андрею Козицыну, Игорю Кудряшкину, а также президенту Уральской горно-металлургической компании Искандару Махмудову за эту поддержку и эту возможность. В итоге по сравнению с прошлым сезоном произошло увеличение бюджета приблизительно на 20%.

Если вы обращали внимание на статистические показатели игроков «Автомобилиста» в прошедшем сезоне, то могли видеть, что все звенья, все нападающие у нас выступили очень ровно. Максимальная бомбардирская планка составила около 30 очков. С одной стороны, это равенство и позволяло нам на протяжении всего чемпионата держать высокую результативность и довольно безболезненно переживать моменты, когда некоторые форварды временно выбывали из-за травм. Но жизнь показала, что на самом деле нам остро необходим завершитель атак, «наконечник». А лучшего завершителя, чем Доус, в КХЛ на данный момент просто нет. Кроме того, на рынке этого межсезонья подобных людей и не было, только Найджел. Этот форвард демонстрирует стабильно высокий уровень на протяжении многих лет, это очень импонирует. Ещё одно уникальное качество – он делает лучше игроков, которые выходят с ним в одной тройке.

Соглашения мы достигли 5 мая, то есть переговоры прошли достаточно быстро. Смею надеяться, что свою роль сыграла репутация «Автомобилиста» последних двух сезонов. Наш прогресс и позволил нам привлечь в свои ряды Найджела, а ему – рассмотреть Екатеринбург как место своего трудоустройства.

Однозначно ждём от Найджела продолжения той результативной игры, которой он славился во времена выступлений за «Барыс». Также хотелось бы, чтобы Доус стал лидером команды не только в спортивном плане, но и лидером по духу, в раздевалке. У него есть всё, чтобы собственным примером вести парней за собой, чтобы стать ещё одним вожаком «Автомобилиста». У нас есть такие люди, но Найджел способен очень качественно дополнить их круг», — цитирует Рябкова официальный сайт КХЛ.