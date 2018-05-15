Нападающий Александр Попов заключил контракт с ЦСКА

Нападающий Александр Попов подписал новый контракт с ЦСКА, информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. Соглашение заключено на один сезон.

В минувшем сезоне 37-летний нападающий забросил 7 шайб и сделал 12 результативных передач в 36 матчах регулярного сезона при полезности «+14». В 21 матче Кубка Гагарина в его активе 13 (2+11) очков при показателе полезности «+5».

До ЦСКА хоккеист выступал за «Авангард». В общей сложности Попов сыграл 574 матча в лиге и набрал 358 (114 + 244) баллов при показателе полезности «+135» и 136 штрафных минутах.