Сборная России сыграет в 1/4 финала ЧМ с Канадой, Данией или Латвией

Сборная Финляндии одержала победу над командой США (6:2) и заняла первое место в своей группе на чемпионате мира по хоккею—2018, у американской сборной — второе место.



Таким образом, сборная России, которая уже не опустится ниже второй строчки группы «А», в четвертьфинале чемпионата мира может встретиться со сборными Канады, Дании или Латвии. Соперник станет известен сегодня, 15 мая, после окончания матча между Россией и Швецией.



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Сборной России нужна не Дания или Латвия. Дайте нам Канаду И у нас будут очень хорошие шансы на выход в полуфинал.

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