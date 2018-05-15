Основин: на переход в «Салават» отреагировал положительно, Уфа — хоккейный город

Нападающий Вячеслав Основин прокомментировал свой переход в уфимский «Салават Юлаев».



«На свой переход в новую команду отреагировал исключительно положительно. По поводу переезда в Уфу ни с кем ничего обсуждать не пришлось, потому что прекрасно понимал, куда я еду. Уфа – хоккейный город, и здесь надо отдаваться игре полностью.



Комфортнее всего играть мне именно в центре. С детства выступаю в роли центрального форварда, поэтому эта позиция для меня более привычная и удобная.



Стал ли важным опыт игры в олимпийской сборной России? Да. Это огромный и полезный опыт для любого игрока. В таких играх накал борьбы совсем иной. Плюс можно посмотреть себя на фоне сборных команд и понять, в чём нужно добавлять и чего не хватает», — цитирует Основина официальный сайт «Салавата Юлаева».

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