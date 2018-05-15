ЧМ-2018: Себастьян Ахо закончил групповой этап с показателем полезности «15-0»

Нападающий сборной Финляндии Себастьян Ахо завершил групповой этап чемпионата мира по хоккею — 2018 с показателем полезности "+15". Отрицательных действий у 20-летнего форварда не набралось, то есть во время его смен команда не пропустила ни одной шайбы. Практически аналогичные показатели у партнёров Ахо по звену — Теуво Терявяйнена (+14) и Вели-Матти Савинайнена (+10).



Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Финны – самая шальная команда ЧМ. Ахо отправил США к Пастрняку и Крейчи Финны выиграли группу В с поражениями от Дании и Германии.

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