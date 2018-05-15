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Швейцария — Франция — 5:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею—2018

Швейцария — Франция — 5:1. Видеообзор матча ЧМ по хоккею—2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Команда Швейцарии победила команду Франции в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась со счётом 5:1. Таким образом, швейцарская сборная обеспечила себе выход в плей-офф турнира с четвёртого места в группе.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

Посмотреть видео можно на официальном канале ИИХФ в YouTube.

Голы в свой актив записали игроки сборной Швейцарии Грегори Хофман, Энцо Корви, Рамон Унтерзандер, Кевин Фиала и Симон Мозер. У Франции заброшенной шайбой отметился Гийом Леклер.

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