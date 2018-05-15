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ЧМ по хоккею—2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту

ЧМ по хоккею—2018: Беларусь пропустила семь голов от Словакии и покинула элиту
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная Беларуси потерпела поражение в своём заключительном матче на чемпионате мира по хоккею—2018, уступив в результативной игре Словакии со счётом 4:7. Беларусь вылетает из элитного дивизиона ЧМ, проиграв все семь матчей в группе, у словаков две победы.

Турнирная таблица и календарь игр чемпионата мира по хоккею–2018

В составе сборной Беларуси точные броски на свой счёт записали Александр Китаров, Шарль Ленгле, Евгений Ковыршин и Павел Воробей. У словацкой команды дублями отметились Томаш Юрчо и Мартин Бакош, ещё по одной шайбе забросили Марек Говорка, Марек Дялога и Михал Криштоф.

ЧМ-2018
15 мая 2018, вторник. 17:15 МСК
Беларусь
4 : 7
0:2, 2:0, 2:5
Словакия
0:1 – Бакош (Надь, Секера) – 00:18 (5x5), 0:2 – Юрчо (Бакош, Надь) – 10:07 (5x4), 1:2 – Китаров (Дрозд, Фальковский) – 32:24 (4x5), 2:2 – Ленгле (Левша, Плэтт) – 35:00 (5x4), 2:3 – Бакош (Надь) – 47:53 (5x5), 3:3 – Ковыршин (Сушко, Павлович) – 48:37 (5x5), 4:3 – Воробей (Шарангович, Плэтт) – 50:18 (5x4), 4:4 – Юрчо (Бакош, Надь) – 51:17 (5x5), 4:5 – Говорка (Криштоф) – 54:57 (5x5), 4:6 – Дялога – 55:48 (бул), 4:7 – Криштоф (Юрчо, Надь) – 59:42 (5x5)
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