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ЧМ-2018: Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале

Фото: photo.khl.ru
ЧМ-2018: Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Россияне уступили шведам первую строчку в таблице. Таким образом, команда Ильи Воробьёва заняла второе место в группе «А» и в четвертьфинале сыграет со сборной Канады.

Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018

Россия проиграла Швеции и заняла второе место в группе! LIVE
Команда Ильи Воробьёва проиграла Швеции на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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