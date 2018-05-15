ЧМ-2018: Россия сыграет с Канадой в четвертьфинале

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Россияне уступили шведам первую строчку в таблице. Таким образом, команда Ильи Воробьёва заняла второе место в группе «А» и в четвертьфинале сыграет со сборной Канады.



Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею-2018

Россия проиграла Швеции и заняла второе место в группе! LIVE Команда Ильи Воробьёва проиграла Швеции на чемпионате мира. Всё самое интересное об игре и события вокруг неё – в нашем лайве.

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