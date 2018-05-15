Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею–2018

Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018. Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Россия заняла второе место в группе и в четвертьфинале встретится с Канадой.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018



Четвертьфинальные пары



Четвертьфинал №1. Финляндия (1В) – Швейцария (4А)

Четвертьфинал №2 Швеция (1А) — Латвия (4В)

Четвертьфинал №3. США (2В) – Чехия (3А)

Четвертьфинал №4. Россия (2А) — Канада (3А)