Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею–2018

Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018. Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Россия заняла второе место в группе и в четвертьфинале встретится с Канадой.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Четвертьфинальные пары
Четвертьфинал №1. Финляндия (1В) – Швейцария (4А)
Четвертьфинал №2 Швеция (1А) — Латвия (4В)
Четвертьфинал №3. США (2В) – Чехия (3А)
Четвертьфинал №4. Россия (2А) — Канада (3А)
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