Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Главная / Хоккей /

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею–2018

Стали известны все четвертьфинальные пары ЧМ по хоккею–2018
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Завершились все матчи группового этапа чемпионата мира по хоккею–2018. Стали известны четвертьфинальные пары турнира, который проходит в Дании. Сборная Россия заняла второе место в группе и в четвертьфинале встретится с Канадой.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Четвертьфинальные пары

Четвертьфинал №1. Финляндия (1В) – Швейцария (4А)
Четвертьфинал №2 Швеция (1А) — Латвия (4В)
Четвертьфинал №3. США (2В) – Чехия (3А)
Четвертьфинал №4. Россия (2А) — Канада (3А)

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев
Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент