Сборная России проиграла Швеции на чемпионате мира впервые за 14 лет

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Это первая победа Швеции над Россией в рамках чемпионатов мира за 14 лет, последние девять матчей завершились победами россиян.



Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.



Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»