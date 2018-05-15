Сборная России проиграла Швеции на чемпионате мира впервые за 14 лет

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Это первая победа Швеции над Россией в рамках чемпионатов мира за 14 лет, последние девять матчей завершились победами россиян.
Единственный гол россиян записал на свой счёт Кирилл Капризов. У Швеции заброшенными шайбами сумели отметиться Мика Зибанеджад, Рикард Ракелль и Маттиас Экхольм.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
Шведы нас больше не боятся. Золотые мальчики подарили России канадцев
Мика Зибанеджад и Рикард Ракелль вспомнили победный МЧМ-2012 и отправили сборную России в четвертьфинал с Канадой.
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