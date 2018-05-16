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Россия пройдёт Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года по хоккею?

Россия пройдёт Канаду в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года по хоккею?
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сборная России потерпела поражение в заключительном матче чемпионата мира по хоккею–2018, встреча завершилась со счётом 1:3. Россияне уступили шведам первую строчку в таблице. Таким образом, команда Ильи Воробьёва заняла второе место в группе А и в четвертьфинале сыграет со сборной Канады. Матч состоится завтра, 17 мая. Начало встречи — в 17:15 по московскому времени.

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Россия пройдёт Канаду в четвертьфинале ЧМ?»

Принять участие в опросе также можно в Playbuzz.

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