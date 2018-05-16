Тротц: «Вашингтон» где-то выключился, этого достаточно, чтобы проиграть матч

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» в третьем матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции (2:4, 2-1).

«Вашингтон» не играл с той же остротой, что и обычно. Мы не делали того, что нам удавалось в первых двух матчах серии. Где-то мы выключились, может быть, немного, но в хоккее и этого достаточно, чтобы лишиться шансов на успех. В следующем матче мы будем играть лучше», – цитирует Тротца официальный сайт Национальной хоккейной лиги.