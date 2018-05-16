«Ак Барс» заключил новый контракт с нападающим Михаилом Глуховым, информирует пресс-служба клуба. Соглашение заключено на два сезона.

В минувшем сезоне 30-летний нападающий забросил 4 шайбы и сделал 11 результативных передач в 48 матчах регулярного сезона при показателе полезности «+8». В 9 матчах плей-офф Глухов набрал 2 (1+1) очка и заработал «+1».

За карьеру в КХЛ игрок также выступал за «Ладу», «Амур» и «Атлант». В общей сложности он сыграл 406 матчей, забросил 40 шайб и сделал 59 голевых передач при полезности «+8».