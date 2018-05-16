Дацюк и ещё 5 хоккеистов принимают участие в ледовой тренировке сборной России

Стал известен план работы сборной России по хоккею на 16 мая.
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
В ледовом тренировочном занятии сборной России принимают участие два вратаря — Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также четыре полевых игрока — защитник Никита Трямкин и нападающие Павел Дацюк, Максим Шалунов и Илья Каблуков. Остальная команда занимается в отеле по индивидуальному плану тренерского штаба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
Завтра подопечные Ильи Воробьёва проведут четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником будет сборная Канады, начало встречи запланировано на 17:15 мск.
Мы проиграли чемпионам. С Канадой будет проще
Сборная Швеция выиграет золото, а Россия способна пройти канадцев.