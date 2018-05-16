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Дацюк и ещё 5 хоккеистов принимают участие в ледовой тренировке сборной России

Дацюк и ещё 5 хоккеистов принимают участие в ледовой тренировке сборной России
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Стал известен план работы сборной России по хоккею на 16 мая.

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В ледовом тренировочном занятии сборной России принимают участие два вратаря — Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также четыре полевых игрока — защитник Никита Трямкин и нападающие Павел Дацюк, Максим Шалунов и Илья Каблуков. Остальная команда занимается в отеле по индивидуальному плану тренерского штаба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Завтра подопечные Ильи Воробьёва проведут четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником будет сборная Канады, начало встречи запланировано на 17:15 мск.

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