Дацюк и ещё 5 хоккеистов принимают участие в ледовой тренировке сборной России

Стал известен план работы сборной России по хоккею на 16 мая.

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В ледовом тренировочном занятии сборной России принимают участие два вратаря — Игорь Шестёркин и Илья Сорокин, а также четыре полевых игрока — защитник Никита Трямкин и нападающие Павел Дацюк, Максим Шалунов и Илья Каблуков. Остальная команда занимается в отеле по индивидуальному плану тренерского штаба, передаёт корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.



Завтра подопечные Ильи Воробьёва проведут четвертьфинальный матч чемпионата мира. Соперником будет сборная Канады, начало встречи запланировано на 17:15 мск.