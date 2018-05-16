Макдэвид: сборная России — скоростная команда с отличным нападением

Нападающий сборной Канады Коннор Макдэвид поделился мыслями перед предстоящим матчем 1/4 финала чемпионата мира по хоккею—2018 между сборными России и Канады. Встреча состоится завтра, 17 мая, начало запланировано на 17:15 мск.

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«У российской сборной отличное нападение. Это быстрая команда, и, конечно, матчи с русскими для нас — это особенное событие, это вызов. Мне кажется, что это очень скоростная сборная, которая хорошо играет в большинстве. Нам нужно будет показать свой лучший хоккей, чтобы обыграть их. Будем искать варианты, чтобы сыграть в полную силу», — передаёт слова Макдэвида корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.