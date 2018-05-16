Кудашов: не обыгрывали канадцев с 2011 года, держим это в голове

Тренер сборной России Алексей Кудашов поделился ожиданиями от матча с командой Канады на чемпионате мира 2018 года по хоккею. Встреча состоится завтра, 17 мая, начало — в 17:15 мск.



«У команды боевое настроение. Все понимают, что наступает время решающих игр. На лёд сегодня вышел мало играющий состав и те, кому требуется проверка экипировки. Мы не обыгрывали канадцев с 2011 года, держим это в голове. Настраиваемся и разбираем соперника. Матч со шведами не добавил травмированных. Более-менее все здоровы и рвутся в бой. Кто сыграет в воротах — решим завтра. Кошечкина везли с перерыва на лёд на тележке, потому что путь из раздевалки долгий, мы идём три с половиной минуты», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Мы проиграли чемпионам. С Канадой будет проще Сборная Швеция выиграет золото, а Россия способна пройти канадцев.