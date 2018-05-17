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История личных встреч сборных России и Канады на чемпионатах мира по хоккею

История личных встреч сборных России и Канады на чемпионатах мира по хоккею
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018, соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Канады встречались в рамках чемпионата мира 17 раз. Россияне победили в 8 встречах, в 9 матчах успех праздновали канадцы. В рамках четвертьфиналов команды противостояли друг другу дважды: оба раза верх брала российская команда. В последний раз сборная России обыграла команду Канады 7 лет назад (2:1, Братислава, 2011 год).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

ТурнирМесто проведенияСтадияСоперникиСчётАвторы голов
ЧМ-1992ПрагаГрупповой раундРоссия — Канада6:4Юшкевич, Бякин (2), Петренко, Борщевский, Королёв — Хаффмэн, Томас, Ферраро, Бассен
ЧМ-1993МюнхенГрупповой раундРоссия — Канада1:3Карпов — Дайнин, Кария, Линдрос
ЧМ-1993МюнхенПолуфиналРоссия — Канада7:4Юшкевич, Хомутов, Быков, Карпов, Титов (2), Астраханцев — Корсон (2), Мэнсон, Линдрос
ЧМ-1994БольцаноГрупповой раундРоссия — Канада1:3Каменский — Сидор, Шэнахэн, Сакик
ЧМ-1995ЕвлеГрупповой раундРоссия — Канада5:4Прокопьев, Федулов, Скопинцев, Шенделев, Белов — Интрануово, Хьюард, Глушко, Шлегель
ЧМ-1996ВенаГрупповой раундРоссия — Канада6:4Житник, Прокопьев (2), Карпов (2), Яшин — Кария, Перро (3)
ЧМ-1996ВенаПолуфиналРоссия — Канада2:3 БКвартальнов, Брылин — Доу, Дюше, Перро (победный буллит)
ЧМ-1997ХельсинкиТурнир за 1-6-е местаРоссия — Канада1:2Буцаев — Примо, Грин
ЧМ-2001ГанноверГрупповой раундРоссия — Канада1:5Разин — Ричардс, Смит, Пека, Уолкер, Марло
ЧМ-2003ТуркуГрупповой раундРоссия — Канада2:5Фролов, Архипов — Доун (2), Молтби (2), Бриер
ЧМ-2005ВенаПолуфиналРоссия — Канада3:4Сёмин, Яшин, Овечкин — Редден, Сурэй, Хитли, Джовановски
ЧМ-2008КвебекФиналРоссия — Канада5:4 ОТСёмин (2), Терещенко, Ковальчук (2) — Бёрнс (2), Куниц, Хитли
ЧМ-2009БернФиналРоссия — Канада2:1Сапрыкин, Радулов — Спецца
ЧМ-2010КёльнЧетвертьфиналРоссия — Канада5:2Афиногенов, Дацюк, Малкин (2), Фёдоров — Дюшейн, Таварес
ЧМ-2011БратиславаЧетвертьфиналРоссия — Канада2:1Кайгородов, Ковальчук — Спецца
ЧМ-2015ПрагаФиналРоссия — Канада1:6Мозякин — Икин, Эннис. Кросби, Сегин, Жиру, Маккиннон
ЧМ-2017КёльнПолуфиналРоссия — Канада2:4Кузнецов, Гусев — Шайфли, Маккиннон, О'Райлли, Кутюрье
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