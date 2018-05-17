История личных встреч сборных России и Канады на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018, соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Канады встречались в рамках чемпионата мира 17 раз. Россияне победили в 8 встречах, в 9 матчах успех праздновали канадцы. В рамках четвертьфиналов команды противостояли друг другу дважды: оба раза верх брала российская команда. В последний раз сборная России обыграла команду Канады 7 лет назад (2:1, Братислава, 2011 год).
Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018
|Турнир
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|Авторы голов
|ЧМ-1992
|Прага
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|6:4
|Юшкевич, Бякин (2), Петренко, Борщевский, Королёв — Хаффмэн, Томас, Ферраро, Бассен
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|1:3
|Карпов — Дайнин, Кария, Линдрос
|ЧМ-1993
|Мюнхен
|Полуфинал
|Россия — Канада
|7:4
|Юшкевич, Хомутов, Быков, Карпов, Титов (2), Астраханцев — Корсон (2), Мэнсон, Линдрос
|ЧМ-1994
|Больцано
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|1:3
|Каменский — Сидор, Шэнахэн, Сакик
|ЧМ-1995
|Евле
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|5:4
|Прокопьев, Федулов, Скопинцев, Шенделев, Белов — Интрануово, Хьюард, Глушко, Шлегель
|ЧМ-1996
|Вена
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|6:4
|Житник, Прокопьев (2), Карпов (2), Яшин — Кария, Перро (3)
|ЧМ-1996
|Вена
|Полуфинал
|Россия — Канада
|2:3 Б
|Квартальнов, Брылин — Доу, Дюше, Перро (победный буллит)
|ЧМ-1997
|Хельсинки
|Турнир за 1-6-е места
|Россия — Канада
|1:2
|Буцаев — Примо, Грин
|ЧМ-2001
|Ганновер
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|1:5
|Разин — Ричардс, Смит, Пека, Уолкер, Марло
|ЧМ-2003
|Турку
|Групповой раунд
|Россия — Канада
|2:5
|Фролов, Архипов — Доун (2), Молтби (2), Бриер
|ЧМ-2005
|Вена
|Полуфинал
|Россия — Канада
|3:4
|Сёмин, Яшин, Овечкин — Редден, Сурэй, Хитли, Джовановски
|ЧМ-2008
|Квебек
|Финал
|Россия — Канада
|5:4 ОТ
|Сёмин (2), Терещенко, Ковальчук (2) — Бёрнс (2), Куниц, Хитли
|ЧМ-2009
|Берн
|Финал
|Россия — Канада
|2:1
|Сапрыкин, Радулов — Спецца
|ЧМ-2010
|Кёльн
|Четвертьфинал
|Россия — Канада
|5:2
|Афиногенов, Дацюк, Малкин (2), Фёдоров — Дюшейн, Таварес
|ЧМ-2011
|Братислава
|Четвертьфинал
|Россия — Канада
|2:1
|Кайгородов, Ковальчук — Спецца
|ЧМ-2015
|Прага
|Финал
|Россия — Канада
|1:6
|Мозякин — Икин, Эннис. Кросби, Сегин, Жиру, Маккиннон
|ЧМ-2017
|Кёльн
|Полуфинал
|Россия — Канада
|2:4
|Кузнецов, Гусев — Шайфли, Маккиннон, О'Райлли, Кутюрье