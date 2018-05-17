История личных встреч сборных России и Канады на чемпионатах мира по хоккею

Сегодня, 17 мая, сборная России по хоккею проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира–2018, соперником будет команда Канады. Игра начнётся в 17:15 мск. Сборные России и Канады встречались в рамках чемпионата мира 17 раз. Россияне победили в 8 встречах, в 9 матчах успех праздновали канадцы. В рамках четвертьфиналов команды противостояли друг другу дважды: оба раза верх брала российская команда. В последний раз сборная России обыграла команду Канады 7 лет назад (2:1, Братислава, 2011 год).

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018