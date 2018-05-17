Нападающий «Виннипега» Марк Шайфли установил новый рекорд НХЛ

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли отметился дублем в третьем матче финальной серии Западной конференции с «Вегас Голден Найтс» (2:4, счёт в серии 1-2).

Вторая шайба, заброшенная на 18-й секунде третьего периода, стала для канадского нападающего 11-й в выездных матчах нынешнего розыгрыша Кубка Стэнли. Таким образом, форвард установил новый рекорд лиги.

Прошлый рекорд принадлежал двум игрокам, которым удалось забросить 10 шайб в выездных матчах плей-офф: Джо Маллену («Калгари Флэймз») в сезоне-1988/89 и Сидни Кросби («Питтсбург Пингвинз») в сезоне-2008/09.

Всего на счету Шайфли в нынешнем плей-офф 20 (14+6) очков.