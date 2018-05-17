Хеллебайк — о 2:4: ничего страшного не случилось, «Вегас» не лучше «Виннипега»

Голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк прокомментировал поражение от «Вегас Голден Найтс» (2:4, 1-2) в третьем матче финала Кубка Стэнли в Западной конференции.

«Гол Нила? В том моменте Хаула здорово сыграл и сумел попасть по шайбе, которая была в воздухе. Но я так играю в течение всего сезона, в этот раз мне не повезло, соперник сыграл лучше. Я собираюсь забыть про этот момент и двигаться дальше. Да, они выиграли дважды, но серия не просто так идёт до четырёх побед. Ничего страшного не случилось. Они не лучше нас, мы это знаем. Будем готовиться к следующей игре», — цитирует Хеллебайка официальный сайт НХЛ.