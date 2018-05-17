«Вегас» — «Виннипег»: ошибка Хеллебайка привела к голу Нила

В третьем финальном матче Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своей площадке принимает «Виннипег Джетс» (идёт второй период, счёт 3:1).

На 6-й минуте второго периода грубую ошибку допустил голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк, потеряв шайбу за своими воротами. Оплошностью вратаря воспользовался форвард «Вегаса» Эрик Хаула, который отличным пасом на пустые ворота вывел Джеймса Нила.

Таким образом, Нил записал на свой счёт 4-ю шайбу в нынешнем плей-офф. Всего на счету канадца стало 8 (4+4) очков.