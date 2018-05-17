Бывший нападающий «Витязя» Максим Афиногенов стал игроком московского «Динамо», информирует официальный сайт московского клуба. Соглашение заключено на два сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».



Афиногенов в 47 матчах минувшего регулярного сезона забросил 16 шайб и сделал 20 голевых передач при показателе полезности «-8».



В КХЛ хоккеист помимо подмосковного клуба выступал за санкт-петербургский СКА. Всего в лиге 38-летний нападающий сыграл 408 матчей, в которых забросил 109 шайб и сделал 123 результативные передачи при полезности «-19».



Афиногенов является воспитанником «Динамо», а в сезоне-2004/05 Максим становился чемпионом России в составе клуба. За московский клуб он провёл пять сезонов, в которых сыграл 171 матч и набрал 99 (50+49) очков.