Защитник ЦСКА Дмитрий Шуленин обменян в рижское «Динамо», информирует пресс-служба Континентальной хоккейной лиги. В качестве компенсации «армейцы» получили права на нападающего «Каролины Харрикейнз» Виктора Раска и форварда Университета Бостона Аапели Рясянена.

В регулярном чемпионате—2017/18 22-летний Шуленин провёл 32 игры за «Торпедо», отметившись тремя результативными передачами при показателе полезности "-6" и 8 минутах штрафного времени. В среднем игрок проводил на льду около 13,5 минут за игру. В начале мая Шуленин был обменян в ЦСКА.