Московское «Динамо» объявило о подписании контракта с Андреем Мироновым, информирует официальный сайт клуба. Соглашение заключено на три сезона. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

Миронов начал свою карьеру в составе бело-голубых в сезоне-2013/14 и сразу же стал чемпионом России. В 2015 году был выбран на драфте НХЛ в 4 раунде клубом «Колорадо Эвеланш», куда перебрался летом 2017 года, отыграв к тому времени 5 лет за «Динамо» и став капитаном команды.

В НХЛ провёл 10 игр в составе «Колорадо Эвеланш», набрав 3 очка (1+2) при показателе полезности «+2». Так же выступал в «Сан-Антонио Ремпейдж», который является фарм-клубом «Колорадо». За 26 игр в АХЛ смог набрать 9 очков (1+8) при показателе полезности «+2». По окончанию сезона принял решения вернуться в Россию и подписать контракт с воспитавшим его клубом.