Вайсфельд — о Россия — Канада: это не команда мальчиков против команды мастеров

Бывший генеральный менеджер уфимского “Салавата Юлаева” Леонид Вайсфельд поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными России и Канады.

«Можно ли обыграть Канаду? Конечно, мы можем их обыграть! Мы можем обыграть кого угодно! Вопрос в том, какова степень вероятности этого? Канадцы будут фаворитами в этом матче. Но я бы не сказал, что победа над ними — это какая-то неразрешимая задача.

Может ли пара Киселевич – Гавриков сдержать Макдэвида? Теоретически сможет, почему нет? Вопрос в том, как это сделать? Тот же Макдэвид — это очень хороший нападающий. Но он не настолько хорош, чтобы можно было представить, что команда мальчиков играет против мастеров. У нас же люди не кукурузу охраняют. Понятно, что сделать это будет сложно. Но возможно, почему нет?» — сказал Вайсфельд «Чемпионату».