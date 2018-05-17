Рижское «Динамо» подписало контракт с итальянским защитником Майоне

Рижское «Динамо» подписало контракт с итальянским защитником Мэттью Майоне, информирует KHL Media Team. C 27-летним хоккеистом подписан контракт на один сезон.

В сезоне-2017/18 Майоне выступал в финской лиге за «Калпу», проведя 66 матчей. Ему удалось записать на свой счёт 48 результативных баллов — 17 голов и 28 результативных передач при показателе полезности "+11" и 36 минутах штрафного времени.



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