Хаула: Флёри — лучший вратарь НХЛ и хребет «Вегаса»

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Эрик Хаула после победы в третьем матче серии плей-офф с «Виннипег Джетс» (4:2, 2-1 в серии) высоко оценил игру голкипера Марка-Андре Флёри. Эта игра стала 128-й в карьере канадского вратаря в Кубке Стэнли. Он вышел на 10-е место в истории по этому показателю среди голкиперов, сравнявшись с Хенриком Лундквистом. Рекорд принадлежит Патрику Руа (247), в топ-3 также входят Мартин Бродо (205) и Эд Бельфор (161).



«Флёри выиграл для нас этот матч. Он является хребтом команды и лучшим вратарём лиги прямо сейчас», — приводит слова Хаулы официальный сайт Национальной хоккейной лиги.