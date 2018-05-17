И. Воробьёв — о звене Дацюка: им сложнее себя проявить, когда игра идёт в стык

Главный тренер сборной России Илья Воробьёв прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года от команды Канады в овертайме со счётом 4:5.

«Я не знаю, даются ли такие удаления, как у Капризова, в четвертьфинале чемпионата мира. Переломили игру за счёт характера и наложений звеньев. По самоотдаче вопросов мало. Североамериканцы всегда активно начинают, а мы провели первый период не лучшим образом. Против Макдэвида у нас был план, с ним играл Андронов, и не сказать чтобы плохо справился.

Шестёркин — наше совместное решение. Не пожалел ли? Будем думать, пока сложно что-то сказать. Первое звено не то чтобы пропало, но когда игра идёт в стык, когда у соперника большие защитники, им сложнее себя проявить», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.