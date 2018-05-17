Кожевников — о сборной России: непонятная система под клубы, что платят больше

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал поражение в четвертьфинале чемпионата мира 2018 года от команды Канады в овертайме со счётом 4:5.

«Наверное, это системная ситуация такая. И в федерации, и везде. Я так думаю. Нельзя играть в полтора звена, которое тем более у нас вырубили канадцы. Поняли, что у нас одно звено играет, и выключили его из игры. Меня просто много чего удивляет в этой сборной. Какая-то система идёт непонятная, под клубы какие-то, которые могут заплатить больше, а не брать игроков, которые отказались туда переходить. Если такая будет ерунда, так и будем играть. Если у нас не приедут профессионалы… Если нас, как о ней говорили, 16-я команда НХЛ обыгрывает… Должно быть стыдно. Дай бог, чтобы это пересмотрели, но у людей есть, наверное, свои какие-то вещи.

Проиграли заслуженно? Незаслуженно проиграли. Я-то был уверен, что мы должны были выигрывать, если бы была самоотдача. Я этой самоотдачи не видел. Третью игру говорю, что надо самоотдачу проявлять. Ну им не надо — значит, игрокам не надо. Может, под шайбу лечь, перекрывать. Смотришь на канадцев и американцев, которые ложатся, а у нас этого нет. Не знаю, за что они играют — за страну или за себя. Или за то, что они просто показались в сборной. Не знаю, у меня много вопросов.

Давно надо что-то менять, я уже устал это говорить. Никому это не нужно! Кто-то там говорит: ну кто он такой, чтобы говорить. Не будет какой-то перестановки, начиная с федерации хоккея, — вообще у нас ничего не будет! Мы падаем вниз», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.