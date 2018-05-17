Гомоляко: в моменте с удалением в ОТ Капризову нужно было доработать ножками

Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко высказался по поводу удаления Кирилла Капризова в овертайме четвертьфинального матча ЧМ между сборными России и Канады (4:5 ОТ).



«Я бы не сказал, что мы сегодня много удалялись. Игру Россия начала робко, но потом она выправила её и во втором периоде полностью переиграла канадцев. Нелепое удаление Андронова привело ко второму пропущенному голу. Но мы сравняли счёт. В третьей двадцатиминутке игра была равной, периодически россияне поддавливали. В моменте с удалением Капризову нужно было ножками немножко доработать.



Команда у нас действительно перспективная, мало кто из этих игроков играл на чемпионатах мира. Если эти ребята будут дальше приглашаться, то они вырастут и будут побеждать. Но кто-то из них уедет в НХЛ, кто-то перейдёт в другие клубы КХЛ. Понятно, что в таком же составе эта команда уже не соберётся, но эти ребята будут расти. И в будущем они помогут нашей сборной», — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.

Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.