И. Воробьёв: выбора в сборной России не было, игроков собирали по крупицам

Исполняющий обязанности главного тренера сборной России Илья Воробьёв рассказал о комплектовании сборной на ЧМ-2018.



«Безусловно, это поражение — самое обидное в моей карьере. Мы могли обыграть Канаду, были к этому очень близки. Оцените глубину канадского состава: в прошлом году О'Райлли играл в первом звене, а теперь — во втором. Проиграли всем топ-сборным, потому что здесь очень-очень высокий уровень турнира. Необычный после Олимпиады. Много было вещей, которые не складывались в ёлочку.



Подготовка ещё такая: два дня — поехали, два дня — поехали. Сегодня это звук в пустоту и никому не нужен. Выбора как такового не было. Мы собирали ребят по крупицам. Много травмированных, плюс длинный олимпийский сезон сказался. Не буду называть имён, но некоторых мы брали по принципу «а вот и этого можно»», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

Деревянные медали. Этой сборной России канадцы не по зубам Сборная России трижды отыгрывалась в матче с Канадой, но всё равно вылетела в четвертьфинале чемпионата мира.