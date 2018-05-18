Василевский вышел на 3-е место в истории по победам в плей-офф среди россиян

В четвёртом матче финала Восточной конференции «Вашингтон Кэпиталз» на своей площадке принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг» и уступил — 2:4 (1:2, 1:0, 0:2). Решающей в матче стала шайба Алекса Киллорна в середине третьего периода.

Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 36 бросков из 38 и был признан первой звездой игрового дня. Эта победа стала для российского вратаря 14-й в карьере в матчах плей-офф. Он вышел на третье место в истории среди российских голкиперов, побив результат Семёна Варламова (13). Рекорд принадлежит Николаю Хабибулину (39), второе место занимает Илья Брызгалов — 20.