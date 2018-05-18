Давыдов: хотел бы знать, кто рекомендовал в сборную Бучневича и Сошникова

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов прокомментировал поражение сборной России от команды Канады (4:5) в четвертьфинале чемпионата мира.

«Мы вылетели в четвертьфинале, даже не боремся за медали — это, увы, провал. Будет очень тяжело наблюдать за полуфиналами и финалом, в которых не принимают участия наши хоккеисты. Турнир для страны завершён.

Позитивные моменты были — и в четвертьфинале, и на протяжении всего турнира. Отмечу бойцовские качества молодёжи — Барабанова, Андронова, Михеева, к кубковым матчам немного задохнулись наши технари — Гусев и Капризов, но и они могут занести чемпионат себе в актив.

Что касается Канады, то не стал бы переоценивать её силу. У них хорошая атака во главе с Макдэвидом, но откровенно слабый вратарь и довольно медленная защита. Как только нам нужно было отыгрываться и мы шли ва-банк, все недостатки канадцев тут же проявлялись. Другое дело, мне непонятно, почему, сравнивая счёт, российская команда сразу откатывалась назад и больше играла на удержание. Надо было соперника дожимать!

В сборной России молодой тренерский штаб, есть время набивать шишки. Повторюсь, позитивные моменты были, хотя старт 20:0 всё-таки сыграл с нами злую шутку, кого-то немного расслабил. Если же говорить об ошибках, то хотел бы знать, кто рекомендовал в сборную Бучневича и Сошникова. Уверен, что только звание энхаэловца не должно никому гарантировать места в национальной команде. На фоне Барабанова и других оба в Копенгагене просто пропали. А когда в команде выпадают сразу два нападающих, это грубая ошибка в селекции.

Шестёркин? Всё-таки, на мой взгляд, это ошибочка. Не могу сказать, что Шестёркин матч с Канадой завалил. Скорее он сыграл на четвёрочку, откровенных ляпов избежал и не рассыпался. Тем не менее в двух-трёх эпизодах мог подвыручить. Мы переоценили не только 20:0 на старте, но и две сухие встречи Шестёркина с проходными соперниками. Четвертьфинал — это главный матч всего турнира, здесь огромное значение имеет опыт, уверенность в своих силах, психологическая устойчивость. Наверное, на Канаду должен был выходить Кошечкин, проводивший хороший турнир и всю первую половину встречи со шведами державший нас в игре. В конце концов на тележке на тренировки возили именно Кошечкина, а не кого-либо другого», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.