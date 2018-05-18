Должен ли Илья Воробьёв продолжить работу со сборной России?

Сборная России потерпела поражение от Канады в четвертьфинале чемпионата мира по хоккею—2018, встреча завершилась в овертайме со счётом 4:5 ОТ. Впервые с 2013 года национальная команда возвращается с мирового первенства без медалей.

Сетка и календарь игр плей-офф чемпионата мира по хоккею–2018

«Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Должен ли Илья Воробьёв продолжить работу со сборной России?»

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Напомним, Воробьёв руководил сборной России на турнире в Дании в качестве исполняющего обязанности главного тренера.