Уилсон: нужно заставить Василевского смотреться так, как в первых двух матчах

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Том Уилсон прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции. Форвард акцентировал внимание на игре российского вратаря «молний» Андрея Василевского.

«Он играл не так здорово в первых двух матчах. Но хорошо в двух следующих. Наша работа заключается в том, чтобы заставить его снова смотреться, как в тех двух первых. Мы усложним ему жизнь», — цитирует Уилсона официальный сайт Национальной хоккейной лиги.