Хедман — о Василевском: это был невероятный хоккей в его исполнении

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Виктор Хедман после победы над «Вашингтон Кэпиталз» (4:2, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции высоко оценил вклад в результат вратаря «молний» Андрея Василевского, отразившего 36 бросков и признанного лучшим игроком матча.

«Это был невероятный хоккей в его исполнении. Вы спрашивали нас, как Василевский ответит после двух первых матчей, и вы все увидели в последних двух играх. Особенно это заметно было сегодня и особенно во втором периоде, когда соперник оказал на нас серьёзное давление. То, как он бился в этой игре, подарило нам шанс забрать победу в третьем периоде», — цитирует Хедмана официальный сайт НХЛ.