Тротц — о 2:4: мы пробьёмся через это, «Вашингтон» просто так не согнуть

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Барри Тротц прокомментировал поражение от «Тампа-Бэй Лайтнинг» (2:4, 2-2) в четвёртом матче финала Кубка Стэнли в Восточной конференции.

«Эту команду просто так не согнуть. Я знал, что парни отреагируют на поражение, и они отреагировали великолепно. Мы диктовали свои условия, играли на хорошей скорости. Мы много чего сделали хорошего. Просто желаемого результата не добились.

Мы пробьёмся через это. Эта команда весь год была упорной, как чёрт, и я не ожидаю, что нам хоть что-нибудь достанется малой кровью. Ничего не достанется. И все это знают. В нашей команде все уже просто привыкли к этому. Наше намерение — поехать в Тампу и выиграть там. Мы уже дважды это делали», — цитирует Тротца официальный сайт НХЛ.