Мейер — о выходе в полуфинал: Швейцария ещё не счастлива, мы хотим продолжать

Нападающий сборной Швейцарии Тимо Мейер прокомментировал сенсационный выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании.

«Это действительно большое событие для швейцарского хоккея, но мы ещё не счастливы и не удовлетворены выступлением на турнире. Мы хотим продолжать наш путь. У нас отличная команда, и когда мы играем как единое целое, то можем преуспеть. Матч с Канадой — это интересный вызов для нас. У них опытная сборная, составленная из игроков НХЛ. А у нас есть хороший шанс показать всё, на что мы способны. Начинаем готовиться прямо сейчас», — цитирует Мейера официальный сайт IIHF.