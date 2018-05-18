Мейер — о выходе в полуфинал: Швейцария ещё не счастлива, мы хотим продолжать

Нападающий сборной Швейцарии Тимо Мейер прокомментировал сенсационный выход в полуфинал чемпионата мира по хоккею 2018 года в Дании.
«Это действительно большое событие для швейцарского хоккея, но мы ещё не счастливы и не удовлетворены выступлением на турнире. Мы хотим продолжать наш путь. У нас отличная команда, и когда мы играем как единое целое, то можем преуспеть. Матч с Канадой — это интересный вызов для нас. У них опытная сборная, составленная из игроков НХЛ. А у нас есть хороший шанс показать всё, на что мы способны. Начинаем готовиться прямо сейчас», — цитирует Мейера официальный сайт IIHF.
Без России, но со Швейцарией. Итоги четвертьфиналов ЧМ
Команда Ильи Воробьёва хотя бы проиграла не кому-то, а Канаде, а вот финны получили на орехи от швейцарцев.