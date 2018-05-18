Николишин: если Дацюк в 40 лет первый центр сборной России, это вопрос к ФХР

Чемпион мира Андрей Николишин прокомментировал поражение сборной России от Канады в четвертьфинале ЧМ-2018 (4:5 ОТ).

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«Мне команда понравилась. На протяжении всего турнира она старалась действовать комбинационно, более раскрепощённо. Прослеживается схожесть с советским хоккеем, изобилующим большим количеством передач. Абсолютно не согласен с недовольством российских игроков судейством. Нет разницы, было совершено нарушение в первом периоде или овертайме, на групповом этапе или в четвертьфинале.

Не могу сказать, что ждал от игроков из НХЛ фееричной игры. Бучневич, Сошников и Зайцев не были лидерами своих команд по ходу сезона. При этом Павел неплохо смотрелся в «Нью-Йорк Рейнджерс», это потенциально сильный игрок. Но на первенстве планеты он не смог раскрыться до конца. Зайцев? Думаю, от игрока из НХЛ мы были вправе ожидать большего. Несмотря на результативную передачу в игре с Канадой, в его действиях было много брака. Мы не увидели того Зайцева, который бы удачно действовал в первой пятёрке большинства и разыгрывал комбинации.

Нужен ли сборной России Павел Дацюк? Состав национальной команды определяется по мастерству, а не по возрасту. Если человек в 40 лет является первым центрфорвардом страны, федерации стоит задуматься о состоянии нашего хоккея», — цитирует Николишина Russia Today.