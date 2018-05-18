Наставник сборной Швейцарии: мы верили в себя с самого начала ЧМ-2018

Главный тренер сборной Швейцарии по хоккею Патрик Фишер прокомментировал победу в четвертьфинальном матче чемпионата мира 2018 года над командой Финляндии (3:2).



«С самого начала чемпионата мира—2018 мы верили в себя. Сборная Швейцарии — хорошая команда, и нам удалось сплотиться всем вместе, когда турнир по уровню прогрессировал. У нас были тяжёлые игры против больших команд, где шайба у нас не держалась, но с командой Финляндией у нас всё сработало», — цитирует специалиста официальный сайт ИИХФ.



Завтра, 19 мая, сборная Швейцарии проведёт полуфинальный матч. Соперником станет команда Канады, начало встречи запланировано на 20:15 мск.