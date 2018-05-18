Галлан: понял, что «Вегас» может далеко пройти в плей-офф, только в январе

Главный тренер «Вегас Голден Найтс» Жерар Галлан рассказал, что в начале сезона не ожидал далёкого прохода команды по сетке плей-офф НХЛ. Завтра, 19 мая, «рыцари» проведут четвёртый матч финальной серии Западной конференции с «Виннипег Джетс» (2-1). Начало запланировано на 3:00 мск.



«Не думал о перспективах далеко пройти в плей-офф в октябре или ноябре, но подобные мысли стали приходить в январе. Тогда понял, что у нас хорошая команда, а в лиге было полно других хороших команд. Многие могли обыграть кого угодно, и мы находились в их числе. Не знал, что мы зайдём так далеко, но знал, что у нас есть шанс в матче с любым соперником. В октябре не верил, но в январе, в районе «Матча звёзд», стал очень верить в эту команду и знал, что у нас хороший шанс побороться со всеми», — цитирует Галлана официальный сайт НХЛ.

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