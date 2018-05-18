Р. Давыдов: в такой игре, как с Канадой, и Кошечкин пропустил бы голы

Тренер вратарей сборной России по хоккею Рашит Давыдов объяснил, чем был обусловлен выбор Игоря Шестёркина на четвертьфинальный матч чемпионата мира с командой Канады (4:5 ОТ).



«Решение об участии Шестёркина в матче с Канадой получилось совместным и единодушным. Наверное, решение спорное. Но мы понимали, что нас ждёт быстрый хоккей, такой же как был со шведами, и у Шестёркина будет больше шансов проконтролировать голевые ситуации. В целом он справился с работой, выдержал накал. Не хочу никого критиковать, но по такой игре, думаю, и Вася пропустил бы голы. Игорь контролировал ситуацию и сыграл уверенно, не хватило лёгкости и свежести. Если говорить о Кошечкине, было бы примерно то же самое. Больше было бы вопросов, если мы бы пошли на этот матч с Василием после игры со шведами. Мы только начали олимпийский цикл, надо смотреть вперёд», — передаёт слова Давыдова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

«Шестёркин с Канадой – правильное решение». Вся правда о вратарях России Тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов рассказал, почему с Канадой играл Игорь Шестёркин. И не только.