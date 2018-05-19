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«Вегас» обыграл «Виннипег» и повёл со счётом 3-1 в серии

«Вегас» обыграл «Виннипег» и повёл со счётом 3-1 в серии
Хоккей / НХЛ

В четвёртом финальном матче Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своей площадке принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».

На 3-й минуте матча счёт открыл шведский нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, гости ответили шайбой Патрика Лайне на 30-й минуте встречи, однако спустя 42 секунды Томаш Носек снова вывел хозяев вперёд. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у «Джетс» отличился Тайлер Майерс, а «Вегас» ответил шайбой Райлли Смита.

Нападающий «Вегаса» Смит набрал 2(1+1) очка. Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри отразил 36 из 38 бросков.

Следующий матч состоится в Виннипеге 20 мая.

НХЛ - плей-офф. Финал - Запад. 4-й матч
19 мая 2018, суббота. 03:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3 : 2
1:0, 1:1, 1:1
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 – Карлссон (Маршессо, Смит) – 02:25 (5x4), 1:1 – Лайне (Бафлин, Уилер) – 29:29 (5x4), 2:1 – Носек (Белльмар, Сбиса) – 30:12 (5x5), 2:2 – Майерс (Рослович) – 45:34 (5x5), 3:2 – Смит – 53:02 (5x5)
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