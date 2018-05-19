«Вегас» обыграл «Виннипег» и повёл со счётом 3-1 в серии

В четвёртом финальном матче Западной конференции «Вегас Голден Найтс» на своей площадке принимал «Виннипег Джетс» и одержал победу — 3:2 (1:0, 1:1, 1:1). Счёт в серии стал 3-1 в пользу «Вегаса».

На 3-й минуте матча счёт открыл шведский нападающий «рыцарей» Вильям Карлссон, гости ответили шайбой Патрика Лайне на 30-й минуте встречи, однако спустя 42 секунды Томаш Носек снова вывел хозяев вперёд. В третьем периоде команды обменялись заброшенными шайбами: у «Джетс» отличился Тайлер Майерс, а «Вегас» ответил шайбой Райлли Смита.

Нападающий «Вегаса» Смит набрал 2(1+1) очка. Голкипер «рыцарей» Марк-Андре Флёри отразил 36 из 38 бросков.

Следующий матч состоится в Виннипеге 20 мая.