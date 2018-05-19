«Питтсбург» подписал контракт с защитником сборной Финляндии Рииколой

«Питтсбург Пингвинз» подписал контракт с защитником сборной Финляндии Юусо Рииколой, информирует официальный сайт команды. Соглашение с 24-летним игроком, ранее не задрафтованным ни одним клубом НХЛ, заключено на один сезон.



В сезоне-2017/18 защитник выступал за финскую «Калпу», записав на свой счёт 24 (8+16) очка в 59 матчах при полезности «-9» и 14 минутах штрафа. За сборную Финляндии на ЧМ-2018 в Дании Риикола набрал 2 (0+2) очка в 8 играх при полезности «+4».



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