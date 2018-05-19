Защитник «Ак Барса» Сидоров привёз Кубок Гагарина на место гибели «Локомотива»

Защитник «Ак Барса» Михаил Сидоров как один из победителей Кубка Гагарина — 2018 получил право отвезти трофей на родину. Хоккеист отвёз Кубок в Ярославль, где посетил с ним место гибели ярославского «Локомотива».



7 сентября 2011 года хоккейная команда «Локомотив» потерпела авиакатастрофу под Туношной. Самолёт упал сразу после взлёта. В катастрофе погибло 37 игроков, тренеров и сотрудников хоккейного клуба и семь членов экипажа. Выжить удалось только инженеру по обслуживанию оборудования.

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