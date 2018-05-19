Фазель прокомментировал выступление сборной России на чемпионате мира-2018

Президент ИИХФ Рене Фазель подвёл итоги чемпионата мира — 2018 для сборной России. Напомним, команда выбыла в четвертьфинале.



«Сборная России провела очень хороший сезон, выиграла олимпийское золото в Пхёнчхане, а в Дании ей немного не повезло, потому что пришлось встретиться с Канадой уже в четвертьфинале. То, что канадцы заняли третье место в группе – это небольшой сюрприз, но это спорт. Вам не повезло сыграть с Канадой в четвертьфинале, не повезло, что судьям пришлось давать это удаление. В конечном итоге, вам надо гордиться собой, Россия провела отличный сезон, и игроки немного устали. КХЛ, Олимпиада, давление на чемпионате мира. Вы провели очень хорошие матчи. Вам нужно подумать о вратарях, они играют важную роль», — передаёт слова Фазеля корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Капризов мог лучше. Как сыграли россияне на чемпионате мира Барабанов и Михеев приятно удивили, но были и те, от кого ждали большего.