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Глава оргкомитета ЧМ-2018: датский клуб в КХЛ? У нас нет бюджетов больше $ 1 млн

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Глава оргкомитета ЧМ-2018: датский клуб в КХЛ? У нас нет бюджетов больше $ 1 млн
Хоккей / ЧМ по хоккею 2018

Глава федерации хоккея Дания и оргкомитета ЧМ-2018 Хенрик Бах-Нильсен прокомментировал информацию о возможном вступлении в КХЛ клуба из Дании.

«Датские клубы пока не заинтересованы во вступлении в КХЛ. Как я уже говорил, у нас потолок зарплат составляет около $ 1 млн. Это означает, что мы даже не близко к уровню, который требует КХЛ. У нас есть эти два стадиона, на которых проходят матчи чемпионата мира — для датской лиги они слишком велики. Я понимаю, что Дания могла бы быть интересна КХЛ, в первую очередь — из-за стадионов и географического положения», — передаёт слова Бах-Нильсена корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

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